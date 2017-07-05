Жители Удмуртии собирают деньги для школьницы, мама которой погибла в аварии в Татарстане

Девочка осталась сиротой.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в социальных сетях начали собирать материальную помощь для школьницы, мама которой погибла при столкновении автобуса и «КамАЗа» в Татарстане. Пост с таким сообщением разместил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель службы информации ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулемин.

Владимир Кулёмин 29 лицей. У одной из учениц 10 А класса случилось горе. Она осталась круглой сиротой. В автомобильной аварии погибла мама, папа умер ранее. Речь о Ведянской Даше. Татьяна Николаевна Ведянская в...

«Сегодня ребенок прежде всего нуждается в психологической помощи. Психологическая помощь оказывается», - сообщила информагентству «Сусанин» уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

По ее словам, также девочку сейчас поддерживают родственники.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 2 июля на трассе в Татарстане. 28 человек пострадали и 14 получили смертельные травмы.

Недавно в СМИ появился список всех погибших, среди которых имя матери ижевской школьницы.