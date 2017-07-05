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      Жители Удмуртии собирают деньги для школьницы, мама которой погибла в аварии в Татарстане

      15:01, 05 июля, 2017
      15:01, 05 июля, 2017
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      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 16.mchs.gov.ru
      106
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      Девочка осталась сиротой.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в социальных сетях начали собирать материальную помощь для школьницы, мама которой погибла при столкновении автобуса и «КамАЗа» в Татарстане. Пост с таким сообщением разместил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель службы информации ГТРК «Удмуртия» Владимир Кулемин.

      Владимир Кулёмин

      29 лицей. У одной из учениц 10 А класса случилось горе. Она осталась круглой сиротой. В автомобильной аварии погибла мама, папа умер ранее. Речь о Ведянской Даше. Татьяна Николаевна Ведянская в...

      «Сегодня ребенок прежде всего нуждается в психологической помощи. Психологическая помощь оказывается», - сообщила информагентству «Сусанин» уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

      По ее словам, также девочку сейчас поддерживают родственники.

      Напомним, что ДТП произошло в ночь на 2 июля на трассе в Татарстане. 28 человек пострадали и 14 получили смертельные травмы.

      Недавно в СМИ появился список всех погибших, среди которых имя матери ижевской школьницы. 

      15:01, 05 июля, 2017
      106
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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