Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 4 июля.
Ижевск. Удмуртия. Помогать семьям Удмуртии, родственники которых погибли в смертельной аварии в Татарстане, будут индивидуально. По словам врио главы республики Александра Бречалова, есть случаи, когда выделить только деньги недостаточно.
Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Проверка на вшивость
Организации, которые признают дома в Удмуртии аварийными, проверят на коррупцию. Под проверку попадет и компания, которая выносила решение по бараку по проезду Чапаева, 33.
Долгожданное открытие
Камский мост в Удмуртии откроют 25 июля. В этот день в республику с рабочим визитом приедет министр транспорта России Михаил Соколов. До этого власти региона отодвигали открытие моста несколько раз.
Из рук в руки
Проектирование проспекта Калашникова хотят передать федеральной компании. Сделают это из-за высокой сложности объекта. При строительстве дороги придется расселить как минимум тысячу человек.
За свой счет
Проект ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска подготовят за счет «Ижавиа». Отремонтируют ее до 2020 года. До этого Удмуртия рассчитывала получить на реконструкцию объекта 1,5 млрд рублей.