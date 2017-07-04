Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста

Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 4 июля.

Ижевск. Удмуртия. Помогать семьям Удмуртии, родственники которых погибли в смертельной аварии в Татарстане, будут индивидуально. По словам врио главы республики Александра Бречалова, есть случаи, когда выделить только деньги недостаточно.

Проверка на вшивость

Организации, которые признают дома в Удмуртии аварийными, проверят на коррупцию. Под проверку попадет и компания, которая выносила решение по бараку по проезду Чапаева, 33.

Долгожданное открытие

Камский мост в Удмуртии откроют 25 июля. В этот день в республику с рабочим визитом приедет министр транспорта России Михаил Соколов. До этого власти региона отодвигали открытие моста несколько раз.

Из рук в руки

Проектирование проспекта Калашникова хотят передать федеральной компании. Сделают это из-за высокой сложности объекта. При строительстве дороги придется расселить как минимум тысячу человек.

За свой счет

Проект ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска подготовят за счет «Ижавиа». Отремонтируют ее до 2020 года. До этого Удмуртия рассчитывала получить на реконструкцию объекта 1,5 млрд рублей.