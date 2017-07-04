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      Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста

      17:45, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      17:45, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      330
      0
      #дороги\n#коррупция\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#жилье\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#смерть\n#дорога\n#Картина дня\n#Камский мост
      330
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 4 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Помогать семьям Удмуртии, родственники которых погибли в смертельной аварии в Татарстане, будут индивидуально. По словам врио главы республики Александра Бречалова, есть случаи, когда выделить только деньги недостаточно.

      Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Проверка на вшивость

      Организации, которые признают дома в Удмуртии аварийными, проверят на коррупцию. Под проверку попадет и компания, которая выносила решение по бараку по проезду Чапаева, 33.

      Долгожданное открытие

      Камский мост в Удмуртии откроют 25 июля. В этот день в республику с рабочим визитом приедет министр транспорта России Михаил Соколов. До этого власти региона отодвигали открытие моста несколько раз.

      Из рук в руки

      Проектирование проспекта Калашникова хотят передать федеральной компании. Сделают это из-за высокой сложности объекта. При строительстве дороги придется расселить как минимум тысячу человек.

      За свой счет

      Проект ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Ижевска подготовят за счет «Ижавиа». Отремонтируют ее до 2020 года. До этого Удмуртия рассчитывала получить на реконструкцию объекта 1,5 млрд рублей.

      17:45, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      330
      0
      #дороги\n#коррупция\n#ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#жилье\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#смерть\n#дорога\n#Картина дня\n#Камский мост

       

       

       

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