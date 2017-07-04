Республиканский Сабантуй пройдет в Сарапуле 8 июля

Праздник приурочат ко Дню семьи, любви и верности, и его символом станет ромашка.

Сарапул. Удмуртия. Республиканский праздник Сабантуй отметят в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба регионального Дома Дружбы народов, мероприятие состоится 8 июля и его приурочат ко Дню семьи, любви и верности.

Главным символом праздника станет ромашка. На месте проведения Сабантуя появится «улица дружбы», рядом с ней расположатся национальные подворья разных народов.

Программа праздника:

08:30 - 09:30 – «Сабантуйга Рәхим итегез!» - встреча делегаций и почетных гостей, регистрация;

09:00 - 10:00 - мастер-класс по изготовлению татарского головного убора «Калфак» и татарскому танцу;

10:00 - 11:00 - презентация национальных подворий, выставка-конкурс «Национальные семьи - хранители традиций»;

11:00 - 12:00 – торжественное открытие праздника;

12:00 - 16:00 – праздничный концерт «Биеп-җырлап күңел ачыйк!» с участием творческих коллективов Удмуртской Республики и Тукаевского района Республики Татарстан;

12:00 - 15:00 – соревнования по национальной борьбе «Кэрэш»;

12:00 - 15:00 – работа площадки «Батырлар – алга!»: лазанье на столб, наклонный столб, бой мешками, бег с вёдрами, бой горшков, бег с яйцом, перетягивание каната, армспорт и др.;

12:00 - 15:00 – работа детской площадки: национальные игры, аттракционы, катание на лошадях;

12:30 - 13:30 – соревнования по дартсу для руководителей делегаций, почетных гостей праздника;

15:30 - 16:00 – национальная танцевальная программа;

15:00 - 15:30 – награждение победителей национальных состязаний, конкурса подворий «Национальные семьи – хранители традиций» и главных батыров праздника «Сабантуй»

16:00 – закрытие праздника.

Также в день проведения праздника из Сарапула будет организован специальный автобус из Сарапула по маршруту: остановка «Рынок» улица Карла Маркса – улица Горького – улица Красноармейская – улица Раскольникова – Нечкинский тракт - набережная р. Акшабариха - Нечкинский тракт – улица Мира – улица Гоголя – улица Советская – улица Азина – улица Пролетарская – улица Карла Маркса остановка «Рынок»» (без предоставления льгот):

- от остановки «Рынок» (до временной остановки «Набережная р. Акшабариха») – с 9:00 до 11:00 интервал движения 15 минут, с 11:00 – 13:00 интервал движения 30 минут;

- от временной остановки «Набережная р. Акшабариха» - с 15:00 до 18:00 с интервалом движения 15 минут.