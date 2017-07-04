Водителей Удмуртии пока не будут штрафовать за оставленных без присмотра детей в салоне авто

Об этом рассказали корреспонденту «Сусанина» в региональном управлении ГИБДД МВД по Удмуртии.

Ижевск. Водителей Удмуртии пока не будут штрафовать за оставленных без присмотра малолетних детей в салоне авто. Об этом рассказали корреспонденту «Сусанина» в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что постановление правительства опубликовали накануне на сайте кабинета министров.

«Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица», - говорится в документе.

В управлении ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденту «Сусанина» пояснили, что на данный момент штраф за это нарушение не предусмотрен, так как постановление вступило в силу совсем недавно.

«Это поправка в правилах дорожного движения, но наказания как такового пока нет. Изменений в кодексе об административных правонарушениях пока не было», - уточнили в ведомстве.

Чтобы водитель понес наказание необходима еще одна дополнительная корректировка.

«Документ был опубликован официально вчера – он вступает в силу по истечении семи суток. За это время может быть какие-то изменения будут. Ответственность за нарушение правил перевозки детей осталась прежней, а за оставление детей до 7 лет без присмотра в салоне пока нет», - рассказали «Сусанину» в ГИБДД.