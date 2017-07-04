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      Водителей Удмуртии пока не будут штрафовать за оставленных без присмотра детей в салоне авто

      14:01, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:01, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Правительство\n#общество\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      180
      0

      Об этом рассказали корреспонденту «Сусанина» в региональном управлении ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Ижевск. Водителей Удмуртии пока не будут штрафовать за оставленных без присмотра малолетних детей в салоне авто. Об этом рассказали корреспонденту «Сусанина» в региональной Госавтоинспекции.

      Напомним, что постановление правительства опубликовали накануне на сайте кабинета министров.

      «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица», - говорится в документе.

      В управлении ГИБДД МВД по Удмуртии корреспонденту «Сусанина» пояснили, что на данный момент штраф за это нарушение не предусмотрен, так как постановление вступило в силу совсем недавно.

      «Это поправка в правилах дорожного движения, но наказания как такового пока нет. Изменений в кодексе об административных правонарушениях пока не было», - уточнили в ведомстве.

      Чтобы водитель понес наказание необходима еще одна дополнительная корректировка.

      «Документ был опубликован официально вчера – он вступает в силу по истечении семи суток. За это время может быть какие-то изменения будут. Ответственность за нарушение правил перевозки детей осталась прежней, а за оставление детей до 7 лет без присмотра в салоне пока нет», - рассказали «Сусанину» в ГИБДД. 

      14:01, 04 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #Правительство\n#общество\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия

       

       

       

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