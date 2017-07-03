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      Три муниципалитета Удмуртии могут не успеть выполнить программу переселения из аварийного жилья

      11:57, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:57, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      35
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#жилье\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      35
      0

      В их числе Глазов, Глазовский район и Воткинск.

      Ижевск. Удмуртия. Три муниципалитета Удмуртии могут не успеть выполнить программу по переселению из аварийного жилья, которая заканчивается 1 сентября 2017 года. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил и.о. министра ЖКХ Иван Маринин.

      «По заключению контрактов по жилым помещения у нас три проблемных ситуации: Глазовский район, Глазов и Воткинск», - сказал Маринин.

      Лучше ситуация обстоит в Ижевске, Балезинском и Сарапульском районах.

      «Здесь показатели связаны с тем, что не все контракты заключены, ряд помещений будут предоставлены путем выкупа и покупки жилья на вторичном рынке. Соответственно, пока не все помещения, находящиеся во временных домах, обеспечены контрактами», - уточнил Маринин.

      Среди полностью законтрактованных оказались Увинский, Якшур-Бодьинский, Камбарский, Кезский, Алнашский районы и Сарапул.

      «В данном случае все помещения, которые предполагают расселить, обеспечены соответствующим контрактом-договором предоставления жилого помещения», - подытожил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

      11:57, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      35
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

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