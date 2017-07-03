Три муниципалитета Удмуртии могут не успеть выполнить программу переселения из аварийного жилья

В их числе Глазов, Глазовский район и Воткинск.

Ижевск. Удмуртия. Три муниципалитета Удмуртии могут не успеть выполнить программу по переселению из аварийного жилья, которая заканчивается 1 сентября 2017 года. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил и.о. министра ЖКХ Иван Маринин.

«По заключению контрактов по жилым помещения у нас три проблемных ситуации: Глазовский район, Глазов и Воткинск», - сказал Маринин.

Лучше ситуация обстоит в Ижевске, Балезинском и Сарапульском районах.

«Здесь показатели связаны с тем, что не все контракты заключены, ряд помещений будут предоставлены путем выкупа и покупки жилья на вторичном рынке. Соответственно, пока не все помещения, находящиеся во временных домах, обеспечены контрактами», - уточнил Маринин.

Среди полностью законтрактованных оказались Увинский, Якшур-Бодьинский, Камбарский, Кезский, Алнашский районы и Сарапул.

«В данном случае все помещения, которые предполагают расселить, обеспечены соответствующим контрактом-договором предоставления жилого помещения», - подытожил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.