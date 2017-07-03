В столице региона нашли 69 квартир, в которых могут разместиться горожане из бараков.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют расселить жильцов аварийных домов в Ижевске уже через месяц. Как пишут Известия, об этом сообщил телеканалу НТВ временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«У нас есть маневренный фонд, у нас, оказывается, есть неиспользованное имущество. 69 квартир нашли, куда мы можем через месяц — чуть-чуть навести ремонт — переселить», - цитирует издание слова руководителя региона.

Александр Бречалов отметил, что барак, на который во время «прямой линии» пожаловалась Президенту России Владимир Путину жительница города Анастасия, «не самый ужасный» в Ижевске.

Напомним, глава государства 27 июня посетил Ижевске и заехал в барак на проезде Чапаева. Он подарил Анастасии путевку в Сочи и потребовал переселить 11 семей до конца года.

Ранее врио главы региона Александр Бречалов выступил против «иждивенческого подхода» к расселению домов. В частности, он пожаловался, что зачастую жители ждут, что им просто представят новую квартиру взамен старой, да еще и выставляют условия: «Зачем даете на окраине города?».