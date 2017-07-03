Лагерь «Волна» в Ижевске не пустил на территорию лагеря сотрудников Роспотребнадзора

Об этом на совещании органов госвласти сообщила и.о. зампреда правительства Удмуртии Наталья Сударикова.

Ижевск. Удмуртия. Администрация детского оздоровительного лагеря «Волна» в Ижевске не пустила на территорию лагеря для проведения проверки сотрудников управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Об этом в понедельник, 3 июля, на совещании органов госвласти сообщила и.о. зампреда правительства региона Наталья Сударикова.

«Следующая проверка назначена на июль. До этого времени мы не можем ознакомиться с качеством оказания услуг», - сказала Сударикова.

Напомним, в мае в детском лагере «Дружба» под Ижевском заболели участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?». Дети жаловались на рвоту, температуру, жидкий стул.

Среди пострадавших были школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. Вечером, 2 мая, в пресс-службе Минздрава сообщили диагноз отравившихся детей – норовирус и ротавирус. 99 человек были госпитализированы, из них 82 ребенка. 246 здоровых детей отправили по домам.

Позже руководство лагеря оштрафовали на 800 тыс. рублей.