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      Массовая авария в Ижевске, финал Кубка Конфедераций и крушение вертолета в Индонезии: что произошло пока вы спали

      08:00, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      735
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#футбол\n#Германия\n#штрафы\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#Индонезия\n#вертолет\n#Чили\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      735
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло в ночь со 2 на 3 июня в Удмуртии, России и мире. В подборку попали новости о массовом ДТП в Ижевске, финале Кубка Конфедераций в России и крушении вертолета в Индонезии.

      Массовое ДТП:

      В Ижевске на улице 9 Января произошло ДТП, в котором получили повреждения сразу несколько автомобилей. Как сообщили очевидцы в популярной группе ИГГС, таксист не справился с управлением и врезался в машины, выставленные в салоне на продажу. В паблике выложили видеозапись с места происшествия. На кадрах водителя проверяют на содержание алкоголя в организме. Алкотестер показал значение 1,149.

       

      Финал кубка:

      В России прошел финал Кубка Конфедераций, в котором сошлись сборные Германии и Чили. В первом тайме немцы благодаря точному удару Ларса Штиндля вышли вперед и, несмотря на большое количество моментов у своих ворот на протяжении матча, смогли сохранить победный результат. В итоге, 1:0 победа «бундестим». Отметим, что это первая за всю историю победа немцев на этом турнире.

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      Аварийное жилье:

      Штрафы ускорили расселение аварийного жилья в регионах. По информации «Известий», регионы России, которые не выполнили программу расселения, вернут в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная изданию министерством строительства и ЖКХ.

      «По данным ведомства, введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество брака при строительстве»,- пишут «Известия».

      Отметим, что от выплаты штрафа освободили семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации.

      Крушение вертолета:

      В Индонезии при крушении вертолёта погибло восемь человек. Как сообщает Life, спасатели направлялись на помощь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ява.

      «В Индонезии потерпел крушение вертолёт, направлявшийся на помощь в эвакуации населения после извержения вулкана на острове Ява. По данным National Post, четыре члена экипажа и четыре спасателя, находившиеся на борту, погибли», - пишет издание.

      По словам источника в экстренных службах, винтокрылая машина врезалась в утёс всего за несколько минут до прибытия на место назначения.

       

      Thus Spake on Twitter

      The Latest on the eruption of a volcano on Indonesia's main island (all times local): 7 a.m. https://t.co/M0ddQAYpJN

      08:00, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      735
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#футбол\n#Германия\n#штрафы\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#Индонезия\n#вертолет\n#Чили\n#происшествие

       

       

       

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