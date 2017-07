Массовая авария в Ижевске, финал Кубка Конфедераций и крушение вертолета в Индонезии: что произошло пока вы спали

Ижевск. Журналисты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло в ночь со 2 на 3 июня в Удмуртии, России и мире. В подборку попали новости о массовом ДТП в Ижевске, финале Кубка Конфедераций в России и крушении вертолета в Индонезии.

Массовое ДТП:

В Ижевске на улице 9 Января произошло ДТП, в котором получили повреждения сразу несколько автомобилей. Как сообщили очевидцы в популярной группе ИГГС, таксист не справился с управлением и врезался в машины, выставленные в салоне на продажу. В паблике выложили видеозапись с места происшествия. На кадрах водителя проверяют на содержание алкоголя в организме. Алкотестер показал значение 1,149.

Финал кубка:

В России прошел финал Кубка Конфедераций, в котором сошлись сборные Германии и Чили. В первом тайме немцы благодаря точному удару Ларса Штиндля вышли вперед и, несмотря на большое количество моментов у своих ворот на протяжении матча, смогли сохранить победный результат. В итоге, 1:0 победа «бундестим». Отметим, что это первая за всю историю победа немцев на этом турнире.

Аварийное жилье:

Штрафы ускорили расселение аварийного жилья в регионах. По информации «Известий», регионы России, которые не выполнили программу расселения, вернут в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная изданию министерством строительства и ЖКХ.

«По данным ведомства, введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество брака при строительстве»,- пишут «Известия».

Отметим, что от выплаты штрафа освободили семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации.

Крушение вертолета:

В Индонезии при крушении вертолёта погибло восемь человек. Как сообщает Life, спасатели направлялись на помощь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ява.

«В Индонезии потерпел крушение вертолёт, направлявшийся на помощь в эвакуации населения после извержения вулкана на острове Ява. По данным National Post, четыре члена экипажа и четыре спасателя, находившиеся на борту, погибли», - пишет издание.

По словам источника в экстренных службах, винтокрылая машина врезалась в утёс всего за несколько минут до прибытия на место назначения.

The Latest on the eruption of a volcano on Indonesia's main island (all times local): 7 a.m. https://t.co/M0ddQAYpJN