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      Врио главы Удмуртии выразил соболезнования близким погибших в ДТП в Татарстане

      10:52, 02 июля, 2017
      10:52, 02 июля, 2017
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      #ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#трагедия\n#гибель детей\n#гибель людей\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      По предварительным данным трагедия унесла жизни трех жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким жертв ДТП с участием грузовика и автобуса в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

      По предварительным данным главного управления МЧС России по Удмуртии, трагедия унесла жизни трех жителей республики, еще один человек пострадал.

      «Погибли 13 человек. Среди жертв есть жители Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь», - сказал Бречалов.

      В аварии с участием автобуса, ехавшего из Самары в Ижевск, погибли 13 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан». После этого автобус загорелся.

      По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск.Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

      В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.

      В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.

      В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50.

      10:52, 02 июля, 2017
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      #ДТП\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#трагедия\n#гибель детей\n#гибель людей\n#Александр Бречалов

       

       

       

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