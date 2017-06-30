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      Чемодан для путешествий и турник: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

      08:48, 30 июня, 2017
      08:48, 30 июня, 2017
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      #спорт\n#туризм\n#общество\n#кино\n#путешествия\n#подарки\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com/stevepb
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      Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе пятница, 30 июня. Рабочая неделя уходит в историю вместе с первым летним месяцем. Легкую грусть от этого помогут скрасить подарки от LOVE RADIO в Ижевске, которые уже через несколько часов начнут разыгрывать в эфире программы BigLoveMessage на волне 97,8 FM.

      Сегодня в студии радиостанции работает ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гости к LOVE RADIO в Ижевске придут представители салона путешествий ManGo: директор Ксения Бочкарева и менеджер Никита Пермяков. Вместе с ними Александра разыграет фирменный чемодан салона путешествий ManGo, фирменный набор пляжных принадлежностей, а также подарочный сертификат, предоставляющий скидку на услуги номиналом 5000 рублей.

      В середине программы, по традиции, будут разыграны два билета в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

      Во второй части программы гостями LOVE RADIO в Ижевске станет руководитель компании по производству тренажеров RIXTER Дмитрий Дерюшев. Вместе с ним мы проведем розыгрыш турника 3в1 Rixter model M5.

      А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - смеситель от сети магазинов «Дом керамики».

      Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами LOVE, наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      Следите за событиями LOVE RADIO 97.8 FM в Ижевске в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневный розыгрыш призов и подарков, не пропустите. Всё, что Вам необходимо сделать - быть участником нашей официальной группы. Остальные подробности читайте в паблике радиостанции.

      Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage. Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного настроения. И, конечно же, выигрывайте отличные призы и подарки.

      08:48, 30 июня, 2017
      142
      0
      #спорт\n#туризм\n#общество\n#кино\n#путешествия\n#подарки\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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