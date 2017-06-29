Обзор самых важных и популярных новостей четверга, 29 июня.

Ижевск. Удмуртия. Около тысячи нарушений нашли общественники при проверке домов для переселенцев из аварийного жилья. Касались они качества приобретенных площадей и отклонений от положенных норм и правил.

Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора "ВКонтакте" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Прием «ВКонтакте»

Росавтодор начал принимать жалобы на дороги Ижевска в группе «ВКонтакте». Отвечать на сообщения будут за 48 часов. Также в группе публикуются новости проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сам себе начальник

Главу Каракулино Сергея Рыбина привлекли к административной ответственности. В декабре прошлого года он выписал себе премию. Мужчину признали виновным, а прокуратура вынесла ему предупреждение.

Молочные реки

Удмуртия стала третьей в России по производству молока. В 2017 году в республике произвели почти 300 тыс. тонн продукта. Лидером рейтинга стал Татарстан.

Стаканы на стол

По количеству выпитой водки за полгода регион стал девятым в России. Средний показатель на человека составил более четырех литров. В лидерах оказались Сахалинская область, Чукотка и Коми.