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      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      18:40, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:40, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      161
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#жилье\n#водка\n#Удмуртия\n#молоко\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#Картина дня
      161
      0

      Обзор самых важных и популярных новостей четверга, 29 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Около тысячи нарушений нашли общественники при проверке домов для переселенцев из аварийного жилья. Касались они качества приобретенных площадей и отклонений от положенных норм и правил.

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора "ВКонтакте"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Прием «ВКонтакте»

      Росавтодор начал принимать жалобы на дороги Ижевска в группе «ВКонтакте». Отвечать на сообщения будут за 48 часов. Также в группе публикуются новости проекта «Безопасные и качественные дороги».

      Сам себе начальник

      Главу Каракулино Сергея Рыбина привлекли к административной ответственности. В декабре прошлого года он выписал себе премию. Мужчину признали виновным, а прокуратура вынесла ему предупреждение.

      Молочные реки

      Удмуртия стала третьей в России по производству молока. В 2017 году в республике произвели почти 300 тыс. тонн продукта. Лидером рейтинга стал Татарстан.

      Стаканы на стол

      По количеству выпитой водки за полгода регион стал девятым в России. Средний показатель на человека составил более четырех литров. В лидерах оказались Сахалинская область, Чукотка и Коми.

      18:40, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      161
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#жилье\n#водка\n#Удмуртия\n#молоко\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#Картина дня

       

       

       

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