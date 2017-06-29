Путин и барак: Анастасия Вотинцева надеется переехать в новое жилье в 2018 году

Кроме того, жительница барака на проезде Чапаева сообщила, что собирается поехать в Сочи по путевке, подаренной президентом России, в августе.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка, задавшая вопрос об аварийном жилье на прямой линии Президенту России, рассказала корреспонденту информационного агентства «Сусанин» о визите Владимира Путина.

В ходе рабочего визита в Ижевск, российский лидер поручил врио главы Удмуртии расселить особо нуждающиеся 11 семей из аварийных бараков. Эта цифра вызвала у жителей бараков вопросы, поскольку в трех однотипных бараках располагается более двух десятков квартир.

«Вот с этих трех домов», – Анастасия показала рукой корреспонденту на пару соседних бараков, - 11 семей особо нуждающихся. Что под этим подразумевается, я не очень поняла. Но если они такие же как мы, то я так понимаю, это, наверное, когда большая семья живет, так сказать, на двух «квадратах» грубо говоря».

Впечатления жительницы барака от визита Путина Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-29.

На встрече с жильцами аварийного барака глава государства уточнил, что сделать это необходимо до конца 2017 года. Анастасия Вотинцева сказала, что очень довольна таким распоряжением Президента России в адрес врио главы региона. По ее словам, Александр Бречалов заверил, что вопрос с переселением решится не позднее 2018 года.

«По крайней мере, он обозначил сроки, что уже в 2018 году нужно переселять всех. Это не десятилетия, как нам изначально говорили. Я думаю, что все рады», - сказала Вотинцева.

Кроме того, жители бараков попросили не переселять их в отдаленные районы города, так как здесь их дети устроены в детские сады и школы. Путин попросил руководителя Удмуртии не переселять людей насильно, а подойти к каждой ситуации индивидуально.

Анастасия Вотинцева сообщила, что встреча длилась около 15 минут, хотя ей самой эти минуты показались вечностью. Поделилась она и собственными впечатлениями от визита. По ее словам, Путин «такой же как по телевизору, даже еще лучше».

«Я очень довольна», - резюмировала Анастасия Вотинцева.

«По крайней мере пока на уровне слов, конечно. Но, я думаю, что все это так и будет, как говорят. Все-таки лично Президент взял под свой контроль. Он приехал, ознакомился с этой проблемой лично. Я думаю, что это все на тормозах уже не спустят», - заключила жительница Барака.

Напомним, что барак по адресу проезд Чапаева, 33 в Ижевске прославился на всю страну 15 июня 2017 года благодаря обращению жительницы на ежегодную Прямую линию, на которой глава государства отвечает на вопросы граждан России. Анастасия Вотинцева в прямом эфире рассказала Президенту России о бедственном положении, в котором находится она и ее соседи. По ее словам деревянный дом 1958 года постройки был признан аварийным, а жильцов поставили в очередь на расселение на 2029 год. Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации на месте в ходе своего визита, который и состоялся 27 июня 2017 года.