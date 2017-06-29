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      Многодетная мать из Воткинска три года не платила алименты детям

      13:40, 29 июня, 2017
      13:40, 29 июня, 2017
      389
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#родители\n#алименты
      Фото: @arzik2
      389
      0

      Женщину выплатит неустойку в размере более 1,5 млн рублей.

      Воткинск. Удмуртия. Более 1,5 млн рублей неустойки по алиментам в пользу трех детей заплатит жительница Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Установлено, что суд в 2014 году лишил 36-летнюю женщину родительских прав. С нее взыскали алименты в размере 1/6 доли всех видов заработка ежемесячно на содержание детей 2000, 2006 и 2002 года рождения. Но мать не выполняла свои обязательств и не платила деньги вплоть до конца 2016 года. Сумма задолженности составила 600 тыс. рублей. 

      13:40, 29 июня, 2017
      389
      0
      #дети\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#родители\n#алименты

       

       

       

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