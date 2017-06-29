Продажи ижевской «Lada Vesta» стартовали в Германии

Ранее«Веста» стала доступна жителям Болгарии.

Ижевск. Удмуртия. Продажи собираемой в Ижевске «Lada Vesta» стартовали в Германии. Как пишет Pokatim.ru, на экспорт автомобиль поставляют с двигателем 1,6 литра (мощность 106 лошадиных сил).

Ранее – в марте 2017 года – «Веста» стала доступна жителям Болгарии. Кроме того, ижевский автомобиль вышел и на рынок Венгрр.

Стоит отметить, что для экспорта «Lada Vesta» оснастили тремя новыми опциями. Среди них плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов и датчики давления в шинах.

Автомобиль «АвтоВАЗа» в базовой комплектации стоит от 12,5 тыс. евро (около 800 тыс. рублей).

За прошлый год в Германии было продано более 2 тыс. автомобилей «Лада». Лидером продаж в Германии был внедорожник «Лада 4x4». Также отмечался заметный рост популярности «Лады Гранты»