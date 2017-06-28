Обзор самых важных и интересных новостей среды, 28 июня.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин попросил врио главы Удмуртии Александра Бречалова разобраться с бараками. При расселении он посоветовал учитывать пожелания людей, которые в них живут. С рабочим визитом в Ижевске Путин побывал 27 июня.

Удмуртия в минуту: наказ Путина и дизайн "Весты" Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Дождь помешал

Художник не смог подарить картину Владимиру Путину. Дождаться президента ему помешал сильный дождь. Продавать портрет главы государства он не собирается, а стоимость полотна уже оценили в 220 тыс. рублей.

Прибыло пополнение

Состав футбольного клуба «Зенит-Ижевск» пополнили пять игроков. В столицу Удмуртии они приехали из «Сахалина», «Носты», «Читы» и ульяновской «Волги».

Дизайн «Весты»

«АвтоВАЗ» показал дизайн Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross, которые выпускают в Ижевске. Новый автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет, защитные элементы кузова и наружную кнопку открывания багажника.

Мороженое для медведя

В зоопарке Ижевска рассказали, каким мороженым кормят в жару белых медведей. Чтобы приготовить блюдо, повара замораживают молоко или компот и добавляют туда яблоки, арбузы и другие фрукты.