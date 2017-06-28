В Удмуртии из-за плохой воды приостановили работу трех пришкольных лагерей

Некачественная вода оказалась в Гуртлудской, в Узинской и Колесурской школах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии приостановили работу трех пришкольных лагерей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, причиной такого решения стало несоответствие питьевой воды гигиеническим нормам.

Так, работа лагеря в «Гуртлудская основная общеобразовательная школа» заторможена на срок 10 суток, «Узинская основная общеобразовательная школа» на 20 суток, «Колесурская СОШ» на 10 суток.

На контроле управления в первую смену находилось 667 летних оздоровительных учреждений (ЛОУ), в которых 44 198 детей. Всего было выявлено 160 нарушений действующего законодательства на 54 объекте (100%).

Также надзорное ведомство проверило 14 поставщиков продуктов питания в летние лагеря. Были выявлены нарушения по сопроводительной документации, маркировке, условиям хранения и транспортирования продуктов и другое. По результатам проверок составлено 18 протоколов об административном правонарушении. Вынесено 11 постановлений на общую сумму 63 100 рублей. Проверки продолжаются.

По фактам выявленных нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования и защиты прав потребителей специалистами составлено 53 протокола, вынесено 4 постановления. Сумма штрафов составила 12 300 рублей.