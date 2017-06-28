Наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске.

Ижевск. В Удмуртии с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 8,7 тыс человек. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске.

«С начала сезона в Удмуртской Республике с жалобами на присасывание клещей обратилось 8699 человек, из них – 1816 детей, в том числе по Ижевску 4573 человека, из них детей – 506», - говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты отметили активность клещей в Можге, Воткинске, Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском и Дебесском районах.

Отметим, что с начала года исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 5887 проб, из них положительных - 308 (5,2%).

«Исследовано на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 4499 проб, из них положительных - 1707 (38,2%)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Диагноз «Клещевой энцефалит» поставлен 6 жителям республики, «Клещевой боррелиоз» - 6.