Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. Жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске рассказала, что перед приездом Владимира Путина в доме провели небольшой ремонт. В здании поправили проводку, обновили пол, а перед бараком посыпали асфальтовую крошку.

Остановка колеса

Колесо обозрения остановилось в Ижевске. На нем застряли мать и 6-летний ребенок. Чтобы спасти людей, в парк выехал подъемник МЧС. Происшествие случилось из-за дождливой погоды. Позже аттракцион снова заработал.

Портрет для Путина

Художник из Ижевска решил подарить Владимиру Путину его портрет. С картиной мужчину заметили у проходной концерна «Калашников». Он рассказал, что написал портрет от сердца и от души.

Еда удмуртов

«Яндекс» назвал самые популярные блюда и продукты, которые в Удмуртии ищут чаще всего. В топ запросов поисковика попали хреновина, грибовница, желе, перепечи, салат парус, слойки, бэлиш, шаньги и чак-чак.

Холода наступают

К концу недели в Удмуртии снова похолодает. В среду еще будет плюс 25 градусов, но местами пройдут дожди и грозы. К пятнице, 30 июня, температура воздуха опустится до 16 градусов.