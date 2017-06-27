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      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      18:07, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:07, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      528
      0
      #удмурты\n#Ижевск\n#жилье\n#погода\n#еда\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#Владимир Путин.\n#Картина дня\n#Летний сад
      528
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 27 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске рассказала, что перед приездом Владимира Путина в доме провели небольшой ремонт. В здании поправили проводку, обновили пол, а перед бараком посыпали асфальтовую крошку.

      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Остановка колеса

      Колесо обозрения остановилось в Ижевске. На нем застряли мать и 6-летний ребенок. Чтобы спасти людей, в парк выехал подъемник МЧС. Происшествие случилось из-за дождливой погоды. Позже аттракцион снова заработал.

      Портрет для Путина

      Художник из Ижевска решил подарить Владимиру Путину его портрет. С картиной мужчину заметили у проходной концерна «Калашников». Он рассказал, что написал портрет от сердца и от души.

      Еда удмуртов

      «Яндекс» назвал самые популярные блюда и продукты, которые в Удмуртии ищут чаще всего. В топ запросов поисковика попали хреновина, грибовница, желе, перепечи, салат парус, слойки, бэлиш, шаньги и чак-чак.

      Холода наступают

      К концу недели в Удмуртии снова похолодает. В среду еще будет плюс 25 градусов, но местами пройдут дожди и грозы. К пятнице, 30 июня, температура воздуха опустится до 16 градусов.

      18:07, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      528
      0
      #удмурты\n#Ижевск\n#жилье\n#погода\n#еда\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#Владимир Путин.\n#Картина дня\n#Летний сад

       

       

       

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