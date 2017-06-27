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      Подарочные карты от «Игромакса» и док-станция от «МегаФона»: очередные подарки от LOVE RADIO в Ижевске

      07:34, 27 июня, 2017
      07:34, 27 июня, 2017
      158
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      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com/ezpirate
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      Ежедневно по будням, с 13:00 до 14:00, в эфире программа BigLoveMessage.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 27 июня. Уже через несколько часов ведущие и гости LOVE RADIO в Ижевске разыграют очередную «порцию» подарков, каждый из которых может стать вашим.

      Сегодня в студии радиостанции работае ведущая Александра Ласкина. В первой части программы BigLoveMessage в гостях LOVE RADIO в Ижевске арт-менеджер семейно-развлекательного центра «Игромакс» Евгения Бронникова. Вместе Александра разыграет три игровые карты номиналом 2000 рублей.

      В середине программы, по традиции, состоится розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

      Во второй части программы в гостях LOVE RADIO в Ижевске Марина Сметанина, врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук косметологии Beautylis. Вместе с ней мы проведем розыгрыш подарочных сертификатов номиналом 1000, 1200 и 1500 рублей.

      А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня – док-станция от компании «МегаФон».

      Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами LOVE, наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      Следите за событиями LOVE RADIO 97.8 FM в Ижевске в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневный розыгрыш призов и подарков, не пропустите. Всё, что Вам необходимо сделать - быть участником нашей официальной группы. Остальные подробности читайте в паблике радиостанции.

      Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage. Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного настроения. И, конечно же, выигрывайте отличные призы и подарки.

      07:34, 27 июня, 2017
      158
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      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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