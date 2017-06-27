Подарочные карты от «Игромакса» и док-станция от «МегаФона»: очередные подарки от LOVE RADIO в Ижевске

Ежедневно по будням, с 13:00 до 14:00, в эфире программа BigLoveMessage.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 27 июня. Уже через несколько часов ведущие и гости LOVE RADIO в Ижевске разыграют очередную «порцию» подарков, каждый из которых может стать вашим.

Сегодня в студии радиостанции работае ведущая Александра Ласкина. В первой части программы BigLoveMessage в гостях LOVE RADIO в Ижевске арт-менеджер семейно-развлекательного центра «Игромакс» Евгения Бронникова. Вместе Александра разыграет три игровые карты номиналом 2000 рублей.

В середине программы, по традиции, состоится розыгрыш двух билетов в киноцентр «Роликс» на любой фильм и на любой сеанс.

Во второй части программы в гостях LOVE RADIO в Ижевске Марина Сметанина, врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук косметологии Beautylis. Вместе с ней мы проведем розыгрыш подарочных сертификатов номиналом 1000, 1200 и 1500 рублей.

А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня – док-станция от компании «МегаФон».

Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами LOVE, наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Следите за событиями LOVE RADIO 97.8 FM в Ижевске в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневный розыгрыш призов и подарков, не пропустите. Всё, что Вам необходимо сделать - быть участником нашей официальной группы. Остальные подробности читайте в паблике радиостанции.

Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage. Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного настроения. И, конечно же, выигрывайте отличные призы и подарки.