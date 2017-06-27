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      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      08:00, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1947
      0
      #Владимир Путин\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#пешеходный переход\n#смерть\n#убийство\n#Картина дня
      Фото: kremlin.ru
      1947
      0

      "Сусанин" рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе вторник, 27 июня, к вашему раннему пробуждению или поездке на работу снова готова свежая подборка того, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали. Читаем и наслаждаемся.
      Ничего не скроешь
      Накануне стало известно, что сегодня, во вторник, 27 июня, Ижевск посетит с рабочей поездкой Президент России Владимир Путин. Похоже, от обычных людей ничего не скроешь, поэтому даже время прибытия главы государства стало известно одной из самых популярных групп Удмуртии во "ВКонтакте" "Ижевск Где Гай Стоят". Горожане пишут, что Путин приедет около 16:00, а как оно будет на самом деле, время покажет.
       
      Неработающий глаз
      Ижевчанин Владимир Тимакин пожаловался в "ИГГС" на неработающий светофор по улице 10 лет Октября, около БЦ "Эльгрин". Говорит, куда ни обращался - ничего не помогает. 
      "На регулируемом пешеходном переходе ул.10 лет Октября от со стороны Эльгрина вторую неделю не работают светофоры для пешеходов. Звонки по 112 и в БДД не помогают. Место и так гнилое при работающих светофорах на красный проезжают при наличии пешеходов на переходе. Самого подрезали на ниссане с666ра в конце апреля при переходе уже ближе к Сигме. Компетентные органы примите меры", - написал Тимакин в соцсетях.
       
      Корреспонденты "Сусанина" пока не располагают комменатарием управления ГИБДД МВД по Удмуртии по этому поводу, но как узнаем - все сообщим.
      Автозамес
      Авария с участием четырех автомобилей произошла вечером понедельника, 26 июня, на улице Карла Марка в Ижевске. По словам очевидцев, на дороге столкнулись три "десятки" и "Фольксваген Поло".
       
      Убийство на Школьной
      Жители Ижевска пишут в соцсетях, что на улице Школьной в Ижевске произошло убийство. Судя по комментариям под размещенным постом, один из конфликтующий был пьян. Официальным комментарием правоохранительных органов корреспонденты "Сусанина" пока не располагают.
       
      Чем бы позавтракать?
      Компания "Яндекс" выяснила, блюда из каких продуктов чаще всего ищут российские пользователи интернета. Самыми популярными оказались "яства" из курицы, пишет "Газета.ру".
      Каждую неделю этот запрос вбивают в поисковую систему около 765 тыс. раз. На втором месте по популярности - картофель. Также в первую пятерку вошли мясо, капуста и творог.
      «Среди блюд различных типов больше всего вопросов вызывает салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов, самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза», — сообщает «Яндекс».
      Конвенция о конфискации доходов
      Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Такая информация появилась в базе данных нижней палаты парламента.

       

      08:00, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1947
      0
      #Владимир Путин\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#пешеходный переход\n#смерть\n#убийство\n#Картина дня

       

       

       

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