  • $ 59.66 ↓
  • € 66.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

      18:12, 26 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:12, 26 июня, 2017
      Яна Шамаева
      168
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#арест\n#шоу\n#Путин\n#Картина дня
      168
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 26 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко арестовали из-за аукциона по строительству проспекта Калашникова. По версии следователей, он незаконно добился контракта для «Автодормостпроекта». Под домашним арестом он пробудет два месяца.

      Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Долгожданный приезд

      Владимир Путин приедет в Ижевск во вторник, 27 июня. Темой поездки станут оборонная промышленность и аварийное жилье в регионе. Также глава государства посетит заводы «Купол» и «Концерн «Калашников».

      Победа в игре

      Бизнесмен Рустам Юсупов из Ижевска стал победителем в шоу «Своя игра» на НТВ. Его соперниками были журналист Руслан Сушон и учитель английского Жанна Подоляк. Юсупов лидировал во всех трех турах игры.

      «Сусанин» - первый

      Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии в первом квартале 2017 года. Также в тройку лучших вошли интернет порталы Udm-info и агентство «Удмуртия».

      Кухня народов

      Фестиваль финно-угорской кухни снова пройдет в деревне Быги Шарканского района. Это уже четвертое по счету подобное мероприятие. Состоится оно с 6 по 8 июля.

      18:12, 26 июня, 2017
      Яна Шамаева
      168
      0
      #Владимир Путин\n#СМИ\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#арест\n#шоу\n#Путин\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      8015

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      6558
      14:06, 25 июня, 2017

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      6013
      08:00

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      4903
      12:24, 22 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4612
      15:16, 20 июня, 2017

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      09:45
      2088

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1008
      09:24, 22 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      1005
      13:54, 20 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      855
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      685
      15:28, 23 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      1016

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      804
      15:54, 24 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      632
      10:05, 21 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      624
      19:09, 23 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      569
      16:36, 20 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      25 июня, 2017

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: забег

      25 июня, 2017