Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 26 июня.

Ижевск. Удмуртия. Депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко арестовали из-за аукциона по строительству проспекта Калашникова. По версии следователей, он незаконно добился контракта для «Автодормостпроекта». Под домашним арестом он пробудет два месяца.

Долгожданный приезд

Владимир Путин приедет в Ижевск во вторник, 27 июня. Темой поездки станут оборонная промышленность и аварийное жилье в регионе. Также глава государства посетит заводы «Купол» и «Концерн «Калашников».

Победа в игре

Бизнесмен Рустам Юсупов из Ижевска стал победителем в шоу «Своя игра» на НТВ. Его соперниками были журналист Руслан Сушон и учитель английского Жанна Подоляк. Юсупов лидировал во всех трех турах игры.

«Сусанин» - первый

Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии в первом квартале 2017 года. Также в тройку лучших вошли интернет порталы Udm-info и агентство «Удмуртия».

Кухня народов

Фестиваль финно-угорской кухни снова пройдет в деревне Быги Шарканского района. Это уже четвертое по счету подобное мероприятие. Состоится оно с 6 по 8 июля.