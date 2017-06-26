Обзор самых важных и интересных новостей понедельника, 26 июня.
Ижевск. Удмуртия. Депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко арестовали из-за аукциона по строительству проспекта Калашникова. По версии следователей, он незаконно добился контракта для «Автодормостпроекта». Под домашним арестом он пробудет два месяца.
Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Долгожданный приезд
Владимир Путин приедет в Ижевск во вторник, 27 июня. Темой поездки станут оборонная промышленность и аварийное жилье в регионе. Также глава государства посетит заводы «Купол» и «Концерн «Калашников».
Победа в игре
Бизнесмен Рустам Юсупов из Ижевска стал победителем в шоу «Своя игра» на НТВ. Его соперниками были журналист Руслан Сушон и учитель английского Жанна Подоляк. Юсупов лидировал во всех трех турах игры.
«Сусанин» - первый
Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртии в первом квартале 2017 года. Также в тройку лучших вошли интернет порталы Udm-info и агентство «Удмуртия».
Кухня народов
Фестиваль финно-угорской кухни снова пройдет в деревне Быги Шарканского района. Это уже четвертое по счету подобное мероприятие. Состоится оно с 6 по 8 июля.