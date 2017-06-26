Удмуртия вошла в топ регионов с загрязненной паразитами почвой

Республика занимает четвертое место в списке неблагополучных субъектов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, почва в которых сильнее всего загрязнена паразитами. Исследование провели специалисты Роспотребнадзора. Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году разместили на сайте надзорного органа.

Согласно данным, приведенным в документе, Удмуртская Республика стала пятой в списке регионов с наиболее загрязненной паразитами почвой жилых районов, «уступив» Смоленской, Астраханской, Тамбовской и Белгородской областям.

Кроме того, не соответствуют нормативам по количеству возбудителей паразитарных болезней 3,19% проб, взятых специалистами на детских площадках и в детских организациях. По этому показателю Удмуртия занимает четвертое место в списке неблагополучных регионов.

В результате республика попала и в список субъектов, жители которых чаще всего заражаются глистами и лямблиями. В 2016 году в Удмуртии было зарегистрировано 8 612 таких случаев.