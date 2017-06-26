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      Удмуртия вошла в топ регионов с загрязненной паразитами почвой

      17:31, 26 июня, 2017
      17:31, 26 июня, 2017
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      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#экология\n#Удмуртия
      Фото: Wikimedia Commons
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      Республика занимает четвертое место в списке неблагополучных субъектов.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, почва в которых сильнее всего загрязнена паразитами. Исследование провели специалисты Роспотребнадзора. Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году разместили на сайте надзорного органа.

      Согласно данным, приведенным в документе, Удмуртская Республика стала пятой в списке регионов с наиболее загрязненной паразитами почвой жилых районов, «уступив» Смоленской, Астраханской, Тамбовской и Белгородской областям.

      Кроме того, не соответствуют нормативам по количеству возбудителей паразитарных болезней 3,19% проб, взятых специалистами на детских площадках и в детских организациях. По этому показателю Удмуртия занимает четвертое место в списке неблагополучных регионов.

      В результате республика попала и в список субъектов, жители которых чаще всего заражаются глистами и лямблиями. В 2016 году в Удмуртии было зарегистрировано 8 612 таких случаев.

      17:31, 26 июня, 2017
      188
      0
      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#экология\n#Удмуртия

       

       

       

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