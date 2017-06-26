В Удмуртии изменится расписание поездов Ижевск-Чур

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью АО «Содружество».

Ижевск. В Удмуртии изменится расписание поездов, которые следуют из Ижевска в Чур и обратно. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью АО «Содружество».

«С 1 июля выводятся из расписания пригородные поезда №6452 сообщением Ижевск - Чур (отправление из Ижевска в 9:15), и №6451 сообщением Чур-Ижевск (отправление из Чура в 11:14).

Отметим, что поезда №6458 этого же направления (с отправлением из Ижевска в 13:00 и с отправлением из Чура в 14:59) будут курсировать ежедневно.