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      Сбитый пешеход, столкновение мотоцикла с четырьмя автомобилями в Удмуртии и «получеловек-полуягненок» из Южной Африки: что произошло минувшей ночью

      08:00, 23 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 23 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      693
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Владлена Поздеева
      693
      0

      «Сусанин» расскажет о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости с дорог Удмуртии, смена пола женщины-гондольера в Венеции и родившийся в Южной Африке ягненок-мутант.

      Куча мала

      Вечером 22 июня около 21:30 на Можгинском тракте столкнулись мотоцикл, фура и три легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС, водитель мотоцикла доставлен в больницу с переломами.

       

      Гори, гори ясно

      Жители Ижевска пишут в ИГГС, что вчера в Ижевске на улице Кирова загорелась машина.

       

      Пешеход

      Также в группе ИГГС сообщается еще об одном ДТП, которое произошло прошлой ночью в столице Удмуртии. Автомобиль сбил пешехода на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

       

      Новый пол

      Алекс Хай, которая десять лет назад прославилась как первая женщина-гондольер в Венеции, сообщила, что она трансгендер. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря «она» или «Александра», - написал Хай на своей страничке в Facebook. При этом он подчеркнул, что в действительности никогда не ощущал себя женщиной.

      В 2007 году Хай впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, будучи женщиной.

      Ягненок-мутант

      На одной из ферм южноафриканского поселения Леди-Фрер родился мертвый ягненок, отдаленно напоминающий человека. По мнению местных жителей, не обошлось без вмешательства нечистой силы, однако глава ветеринарной службы, прибывший в село, объяснил, что причиной мутации стала лихорадка.

      «Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции», — уточнил специалист.

      News Grit on Twitter

      Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb

      08:00, 23 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      693
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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