Сбитый пешеход, столкновение мотоцикла с четырьмя автомобилями в Удмуртии и «получеловек-полуягненок» из Южной Африки: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости с дорог Удмуртии, смена пола женщины-гондольера в Венеции и родившийся в Южной Африке ягненок-мутант.

Куча мала

Вечером 22 июня около 21:30 на Можгинском тракте столкнулись мотоцикл, фура и три легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС, водитель мотоцикла доставлен в больницу с переломами.

Гори, гори ясно

Жители Ижевска пишут в ИГГС, что вчера в Ижевске на улице Кирова загорелась машина.

Пешеход

Также в группе ИГГС сообщается еще об одном ДТП, которое произошло прошлой ночью в столице Удмуртии. Автомобиль сбил пешехода на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.

Новый пол

Алекс Хай, которая десять лет назад прославилась как первая женщина-гондольер в Венеции, сообщила, что она трансгендер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря «она» или «Александра», - написал Хай на своей страничке в Facebook. При этом он подчеркнул, что в действительности никогда не ощущал себя женщиной.

В 2007 году Хай впервые добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, будучи женщиной.

Ягненок-мутант

На одной из ферм южноафриканского поселения Леди-Фрер родился мертвый ягненок, отдаленно напоминающий человека. По мнению местных жителей, не обошлось без вмешательства нечистой силы, однако глава ветеринарной службы, прибывший в село, объяснил, что причиной мутации стала лихорадка.

«Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции», — уточнил специалист.

Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb