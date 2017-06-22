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      Сломанная остановка и врезавшийся в столб автомобилист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

      08:00, 22 июня, 2017
      08:00, 22 июня, 2017
      1233
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Яна Бронникова
      1233
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      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В подборку новостей вошли два ночных ДТП в Ижевске, сломанная остановка, нападение на главу делегации «Рособоронэкспорта» и задержание сообщников террористов.

      ДТП

      Пользователи социальных сетей сообщают в группе ИГГС о аварии, которая произошла на перекресте улиц Удмуртская и Майская в Ижевске. Автомобиль наехал на пешехода, который, по словам очевидцев, был пьян.

       

      Водитель против столба

      Еще одна авария произошла в столице Удмуртии на улице Молодежной. Пьяный водитель врезался в столб.

      «Позже просил помочь толкнуть машину и поехать дальше, но все его планы оборвал вовремя подъехавший экипаж ДПС», - говорится в посте, размещенном в ИГГС.

       

      Ломать не строить

      Жители города в группе «Дорожные новости Ижевска» пишет о том, что в городе вандалы сломали остановку «СУ-13».

       

      Нападение

      В Париже грабители напали на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева на авиасалоне «Ле-Бурже-2017», пишет «Газета.ru». Инцидент, как уточнила пресс-секретарь ФСВТС России Мария Воробьева, произошел в районе Сан-Дени, когда российский чиновник возвращался с выставки. В момент нападения Корнев находится в салоне автомобиля.

      «Было совершено разбойное нападение с целью ограбления. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности», - рассказала Воробьева.

      Чиновник получил небольшие травмы и ему уже оказана медицинская помощь, подчеркнула Воробьева. О розыске или задержании подозреваемых пока ничего неизвестно.

      Задержание

      Бельгийская полиция провела четыре обыска в рамках расследования попытки теракта на Центральном вокзале Брюсселя. Федеральная прокуратура сообщила, что в итоге четыре человека были задержаны, пишет «Интерфакс».

      Обыски прошли у лиц, поддерживавших регулярные контакты с Уссамой Зариу, который вечером во вторник взорвал чемодан на Центральном вокзале Брюсселя, прежде чем был убит военными.

      Два обыска прошли в брюссельской коммуне Кекельберг, один - в Андерлехте и еще один в Моленбеке. Четверо задержанных предстанут в четверг перед судебным следователем, который примет решение об их возможном аресте.

      08:00, 22 июня, 2017
      1233
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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