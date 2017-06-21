Пляжный зонт и детский кулер: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

Ежедневные розыгрыши призов, с 13:00 до 14:00, в эфире программы BigLoveMessage.

Ижевск. Удмуртия. Жара, лето, каникулы. Приятным дополнением ко всему этому станут полезные и приятные сюрпризы от LOVE RADIO в Ижевске, которые могут достаться любому слушателю радиостанции уже через несколько часов в эфире программы BigLoveMessage.

Сегодня в студии радиостанции работает ведущая Александра Ласкина. В первой части программы у нее в гостях директор детской футбольной школы «Юниор» Светлана Ермакова. Вместе с ней Александра разыграет футбольные гетры, а также мяч и месячный абонемент на посещение занятий.

В середине программы, по традиции, в розыгрыше два билета в киноцентр «Роликс».

Во второй части программы в гостях программы BigLoveMessage Наталья Енгалычева, директор и основатель детского оздоровительного центра «Бухта Барахта». Вместе с ней мы проведем розыгрыш подарочного сертификата на посещение 3-х бесплатных занятий с тренером, а также подарочный сертификат на сеанс массажа и детский кулер.

А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - пляжный зонт от интернет-магазина стройматериалов «ИТЕЛЬ.РФ».

Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook.

А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами LOVE, наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Следите за событиями LOVE RADIO 97.8 FM в Ижевске в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневный розыгрыш призов и подарков, не пропустите! Всё, что Вам необходимо сделать - быть участником нашей официальной группы. Остальные подробности читайте в паблике радиостанции.