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      Пляжный зонт и детский кулер: что сегодня могут выиграть слушатели LOVE RADIO в Ижевске

      09:30, 21 июня, 2017
      09:30, 21 июня, 2017
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      #Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas
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      Ежедневные розыгрыши призов, с 13:00 до 14:00, в эфире программы BigLoveMessage.

      Ижевск. Удмуртия. Жара, лето, каникулы. Приятным дополнением ко всему этому станут полезные и приятные сюрпризы от LOVE RADIO в Ижевске, которые могут достаться любому слушателю радиостанции уже через несколько часов в эфире программы BigLoveMessage.

      Сегодня в студии радиостанции работает ведущая Александра Ласкина. В первой части программы у нее в гостях директор детской футбольной школы «Юниор» Светлана Ермакова. Вместе с ней Александра разыграет футбольные гетры, а также мяч и месячный абонемент на посещение занятий.

      В середине программы, по традиции, в розыгрыше два билета в киноцентр «Роликс».

      Во второй части программы в гостях программы BigLoveMessage Наталья Енгалычева, директор и основатель детского оздоровительного центра «Бухта Барахта». Вместе с ней мы проведем розыгрыш подарочного сертификата на посещение 3-х бесплатных занятий с тренером, а также подарочный сертификат на сеанс массажа и детский кулер.

      А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - пляжный зонт от интернет-магазина стройматериалов «ИТЕЛЬ.РФ».

      Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении наших групп Вконтакте и Facebook.  

      А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами LOVE, наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      Следите за событиями LOVE RADIO 97.8 FM в Ижевске в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневный розыгрыш призов и подарков, не пропустите! Всё, что Вам необходимо сделать - быть участником нашей официальной группы. Остальные подробности читайте в паблике радиостанции.

      09:30, 21 июня, 2017
      140
      0
      #Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#призы\n#LOVE RADIO в Ижевске

       

       

       

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