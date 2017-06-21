Упавшее на машину дерево в Ижевске и отмена авиарейсов из-за жары: что произошло минувшей ночью

Корреспонденты информагентства «Сусанин» расскажут, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости об упавшем на машину дереве, пожаре в Завьяловском районе, отмене авиарейсов из-за жары и сходе селя.

Машина против дерева

Вечером 20 июня пользователь социальных сетей поделился в группе ИГГС фотографией дерева, которое упало на машину в Ижевске. Мужчина пишет, что растение упало на автомобиль по непонятным причинам, так как сильного ветра в этот день не было.

Садовые пожары

Около 22:00 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Завьяловском районе в СНТ «Пламя-3». Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии, загорелся садовый дом. Также пламя уничтожило баню и дровяник.

Нелетная погода

Более 40 рейсов отменены в американском городе Феникс (штат Аризона) из-за 49-градусной жары, пишет «Интерфакс».

Отмена коснется в большей степени рейсов, осуществляемых на региональных самолетах Bombardier CRJ, которые не выдерживают температуру более 48 градусов по Цельсию.

С трех часов дня и до шести вечера по местному времени отменены будут абсолютно все вылеты

По данным ИКАО, климатические изменения могут привести к серьезным последствиям для авиаиндустрии. По этим причинам многие страны Ближнего Востока и Северной Америки стараются составлять расписание полетов таким образом, чтобы перелеты на дальние расстояния осуществлялись в вечернее или ночное время, когда температура ниже.

Нет пути назад

В Северной Осетии сель сошёл на федеральную трассу, пишет «Лайф». Из-за этого Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта на участке от посёлка Бурон до населённого пункта Алагир в обоих направлениях.

ЧП произошло после сильного ливня, который подмыл склоны возле дороги, и поток грязи залил главную дорогу Северной Осетии. Отмечается, что Транскам закрыт до особого распоряжения МЧС.