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      Упавшее на машину дерево в Ижевске и отмена авиарейсов из-за жары: что произошло минувшей ночью

      08:00, 21 июня, 2017
      08:00, 21 июня, 2017
      1313
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#жара\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Галим Егоров
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      Корреспонденты информагентства «Сусанин» расскажут, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости об упавшем на машину дереве, пожаре в Завьяловском районе, отмене авиарейсов из-за жары и сходе селя.

      Машина против дерева

      Вечером 20 июня пользователь социальных сетей поделился в группе ИГГС фотографией дерева, которое упало на машину в Ижевске. Мужчина пишет, что растение упало на автомобиль по непонятным причинам, так как сильного ветра в этот день не было.

       

      Садовые пожары

      Около 22:00 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Завьяловском районе в СНТ «Пламя-3». Как сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии, загорелся садовый дом. Также пламя уничтожило баню и дровяник.

      Нелетная погода

      Более 40 рейсов отменены в американском городе Феникс (штат Аризона) из-за 49-градусной жары, пишет «Интерфакс»

      Отмена коснется в большей степени рейсов, осуществляемых на региональных самолетах Bombardier CRJ, которые не выдерживают температуру более 48 градусов по Цельсию.

      С трех часов дня и до шести вечера по местному времени отменены будут абсолютно все вылеты

      По данным ИКАО, климатические изменения могут привести к серьезным последствиям для авиаиндустрии. По этим причинам многие страны Ближнего Востока и Северной Америки стараются составлять расписание полетов таким образом, чтобы перелеты на дальние расстояния осуществлялись в вечернее или ночное время, когда температура ниже.

      Нет пути назад

      В Северной Осетии сель сошёл на федеральную трассу, пишет «Лайф». Из-за этого Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта на участке от посёлка Бурон до населённого пункта Алагир в обоих направлениях.

      ЧП произошло после сильного ливня, который подмыл склоны возле дороги, и поток грязи залил главную дорогу Северной Осетии. Отмечается, что Транскам закрыт до особого распоряжения МЧС.

      08:00, 21 июня, 2017
      1313
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#жара\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

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