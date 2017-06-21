День рождения празднует ректор Ижевского технического университета Валерий Грахов

Ему исполнилось 58 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует ректор Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова Валерий Грахов. В среду, 21 июня, ему исполнилось 58 лет.

Руководителем вуза его выбрали 27 февраля 2017 года.

Также сегодня поздравления принимает депутат Государственного Совета Удмуртии Владимир Паршин.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и счастья в личной жизни.