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      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      18:21, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:21, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      435
      0
      #дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#Ижевский пруд\n#смерть\n#природа\n#дорога\n#природа Удмуртии\n#убийство\n#автомобиль\n#Картина дня
      435
      0

      Видеообзор самых важных и интересных новостей вторника, 20 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров снова появился на пруду Ижевска. По словам спасателей, это не новый, а прежний объект, который уже плавал в водоеме две недели назад. Тогда его отбуксировали в район шлакоотвала, но это не помогло.

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Злостное убийство

      В Ижевске убили пресс-секретаря управления судебного департамента. Николая Петрова нашли мертвым в собственной квартире в понедельник, 20 июня. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.

      «Бесправный» водитель

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе. Среди них женщина, молодой человек и девочка девяти лет. Все погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель не имел права управлять авто.

      Проверка дорог

      Глава Росавтодора Роман Старовойт приехал в Ижевск с проверкой. Всего этом году в Удмуртии должны отремонтировать 33 объекта. По результатам этих работ почти половина дорог республики будут соответствовать нормативам.

      100-тысячная «Веста»

      Стотысячную «Ладу Весту» выпустили в Ижевске. С важной датой автозавод поздравил врио главы Удмуртии Александр Бречалов. В 2016 году в республике собрали больше 50 тыс. таких автомобилей.

      18:21, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      435
      0
      #дороги\n#ДТП\n#Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#Ижевский пруд\n#смерть\n#природа\n#дорога\n#природа Удмуртии\n#убийство\n#автомобиль\n#Картина дня

       

       

       

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