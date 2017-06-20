Видеообзор самых важных и интересных новостей вторника, 20 июня.

Ижевск. Удмуртия. Плавучий остров снова появился на пруду Ижевска. По словам спасателей, это не новый, а прежний объект, который уже плавал в водоеме две недели назад. Тогда его отбуксировали в район шлакоотвала, но это не помогло.

Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Злостное убийство

В Ижевске убили пресс-секретаря управления судебного департамента. Николая Петрова нашли мертвым в собственной квартире в понедельник, 20 июня. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.

«Бесправный» водитель

Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе. Среди них женщина, молодой человек и девочка девяти лет. Все погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель не имел права управлять авто.

Проверка дорог

Глава Росавтодора Роман Старовойт приехал в Ижевск с проверкой. Всего этом году в Удмуртии должны отремонтировать 33 объекта. По результатам этих работ почти половина дорог республики будут соответствовать нормативам.

100-тысячная «Веста»

Стотысячную «Ладу Весту» выпустили в Ижевске. С важной датой автозавод поздравил врио главы Удмуртии Александр Бречалов. В 2016 году в республике собрали больше 50 тыс. таких автомобилей.