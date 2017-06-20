Почти половина дорог Удмуртии к концу года будут соответствовать нормативам

Глава Росавтодора Роман Старовойт и врио главы региона Александр Бречалов проинспектировали отремонтированные трассы и дороги, которые еще предстоит реконструировать, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Росавтодора Роман Старовойт посетил Ижевск и проверил состояние дорог. Удмуртия стала второй точкой инспекции после Казани.

Ижевск стал одной из 38 городских агломераций, которая попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в столице Удмуртии отремонтируют 179 км дорог. На эти цели из федерального бюджета и регионального дорожного фонда выделено свыше 1,2 млрд рублей. В планах Росавтодора выполнить ремонт и капремонт 45 км проезжей части. Региональные дорожники также устранят дефекты и восстановят покрытие на 33 участках общей протяженностью 134 км.

«Все, что бы мы не делали, это в первую очередь направлено на снижение числа ДТП, соответственно, раненых и погибших. Поэтому кроме ремонта самой дороги в проекте предусмотрено строительство наземных пешеходных переходов, светофорных объектов, разметки, барьерного ограждения. Это будет реализовано в том числе и в Ижевске», - отметил Роман Старовойт.

На реализацию президентского проекта правительством России дополнительно выделено 30 млрд рублей, плюс столько же должны добавить регионы.

Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-20.

Помимо улично-дорожной сети Ижевска в программу включены дороги Воткинского района: трассы Ижевск – Воткинск (2,5 км), Воткинск – Кельчино (6,5 км) и Воткинск – Черная (3,2 км). Также в Завьяловском районе в нормативное состояние будут приведены автомобильные дороги Ижевск – Воткинск (5,6 км), Завьялово – Каменное (5,4 км), Ижевск – Люк (9,9 км), Завьялово – Гольяны (10,1 км). Кроме того, предусмотрено обновление дорожного полотна на трассах Сарапул – Воткинск (9,6 км), Якшур-Бодья – Шаркан (4,2 км) и участке Западного обхода Ижевска (39 км).

Всего в Ижевске в агломерацию вошло 1 533,8 км дорог, в том числе 2 трассы общей протяженностью 239,4 км. При этом нормативам из них соответствуют только 36,6%. К концу года в Удмуртии этот показатель планируют увеличить до 45,2%.

По словам ижевских дорожников, гарантийные сроки службы обновлённого покрытия трасс составят не менее 4 лет. Для контроля за их состоянием, по словам Александра Бречалова инициируется программа «Дорожный контроль.

«Мы соберем из всех общественников, поможем им получить дополнительные знания, отработаем некий алгоритм общественного контроля», - добавил врио главы региона.

Также Александр Бречалов рассказал о планах региона по реализации одного из самых масштабных дорожных проектов ближайших лет – реконструкции проспекта Калашникова. Сегодня обсуждается вопрос о выделении на реализацию проекта федерального софинансирования.