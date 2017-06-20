Свечи зажгут в Ижевске в день начала Великой Отечественной войны

Акция начнется в 4:00 утра, 22 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет акция «Свеча памяти». Состоится она в день и время начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в 4:00 утра, в сквере Победы у Вечного огня, сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Активисты молодежных и общественных организаций зажгут в память о погибших на войне солдатах свечи. В 10:00 там же для всех участников пройдет квест, основанный на исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.

Наша справка:

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4:00 утра. По разным данным, она унесла жизни порядка 27 млн советских граждан.