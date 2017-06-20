Сувенирная шайба Ночной хоккейной лиги и книги: новые подарки от LOVE RADIO в Ижевске

Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00, на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 20 июня. Сегодня в гости студии LOVE RADIO в Ижевске принесут с собой необычные подарки, которые разыграют в прямом эфире программы BigLoveMessage. Какие именно, расскажем прямо сейчас.

Сегодня в студии радиостанции работает ведущая Александра Ласкина. В первой части программы в гости к LOVE RADIO в Ижевске придет начальник коммерческой службы ледового дворца «Ижсталь» Константин Невоструев. Вместе с ним Александра разыграет сувенирную шайбу Ночной хоккейной лиги и фирменную игровую фуфайку с гала-матча 2015 года.

В середине программы, по традиции, в розыгрыше два билета в киноцентр «Роликс».

Во второй части программы в гостях LOVE RADIO в Ижевске Марина Ширкина, директор магазина «Книга+» Вместе с ведущей программы BigLoveMessage она проведет розыгрыш последних литературных новинок: «Где живет счастье» Джоджо Мойес, «Легкомыслие» Рината Валиулина и «Кофейня» Вячеслава Праха.

А в группе ВК LOVE RADIO в Ижевске сегодня главный приз дня - подарочный сертификат номиналом 1000 рублей от подготовительной школы-студии «АБВГДейка».

Телефон прямого эфира 721-724. Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook. А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС.

Начни свой день ярко вместе с #LoveRadio в Ижевске! Ежедневно, по будням, с 13.00 до 14.00, на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage! Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. вас ждет неограниченное общение в прямом эфире и водопад отличного весеннего настроения! И, конечно же, выигрывайте отличные призы и подарки!

