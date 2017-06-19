Работы планируется завершить в октябре 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Движение по трем мостам ограничили в Удмуртии из-за ремонта дорог. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, на этих участках установили светофоры.

Ремонт ведется на следующих участках дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга»:

- 42 км (мост через реку Колтымак) в Алнашском районе;

- 50 км (мост через реку Алнашка) в Алнашском районе;

- 123 км (мост через реку Бобинка) в Малопургинском районе.

Работы планируется завершить в октябре 2017 года.