Судебные приставы забрали у жителя Можги «Хаммер» за долги

С начала года судебными приставами Удмуртии взыскано и перечислено в бюджеты всех уровней 302 млн рублей.
Можга. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии отобрали у должника из Можги «Хаммер». Как сообщает управление федеральной судебных приставов по республике, мужчина не платил налоги.
В ближайшее время должник обязан погасить задолженность, иначе внедорожник передадут на торги.
Отметим, что с начала года судебными приставами Удмуртии взыскано и перечислено в бюджеты всех уровней 302 млн рублей по 36,6 тыс. исполнительных производств.