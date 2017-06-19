Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Удмуртии

Собранные средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, собранные средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий.

Каждый желающий присоединиться к акции может приобрести значок с изображением красной гвоздики в магазинах сетей «Магнит», SELA и Радуга Звуков. Стоит символ 50 рублей.

Кроме того, жители республики могут могут сделать пожертвование через официальный сайт фонда «Память поколений», который и является организатором акции. Он был создан 22 июня 2015 года первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. За два года существования Фонд собрал почти 300 млн рублей, на эти деньги удалось помочь почти 3000 ветеранам: были приобретены кресла-коляски, многофункциональные кровати, ходунки, оказана высокотехнологичная медицинская помощь и так далее.