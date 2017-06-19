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      Более 24 млрд рублей налогов поступило в консолидированный бюджет Удмуртии с начала года

      08:30, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      08:30, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #бюджет\n#налоги\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      279
      0

      Основную долю составляет налог на  прибыль организаций.

      Ижевск. Удмуртия. Более 24 млрд рублей налогов поступило в консолидированный бюджет Удмуртии за пять месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба ФНС по Удмуртской Республике, всего в регионе собрали 71,1 млрд рублей налогов.

      Это на 17,2 млрд рублей или на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      В бюджет Удмуртии поступили:

      10,95 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 44,7% в общем объеме доходов);

      7,97 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 32,5%);

      2,57 млрд рублей по налогам на имущество (или 10,5%);

      1,22 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5%);

      1,81 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,3%).

      Основную долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета составили платежи за пользование природными ресурсами – 30,07 млрд рублей.

      08:30, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      279
      0
      #бюджет\n#налоги\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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