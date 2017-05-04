ӞечБреч: как удмурты отнеслись к назначению Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии

Корреспондент информагентства «Сусанин» Диана Ворончихина пообщалась с представителями общественных организаций республики и узнала их мнение.

Ижевск. Удмуртия. После того, как волнения вокруг ареста экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиненного в получении крупной взятки, утихли, в центре внимания жителей региона оказался временно исполняющий обязанности руководителя республики Александр Бречалов. В частности, в социальных сетях стали появляться комментарии: «Почему не удмурт?». Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина узнала, как представители удмуртской общественности относятся к тому, что во главе региона находится человек, который до этого не имел к нему никакого отношения.