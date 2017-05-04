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      ӞечБреч: как удмурты отнеслись к назначению Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии

      17:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      17:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      276
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      #удмурты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      276
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      Корреспондент информагентства «Сусанин» Диана Ворончихина пообщалась с представителями общественных организаций республики и узнала их мнение.

      Ижевск. Удмуртия. После того, как волнения вокруг ареста экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиненного в получении крупной взятки, утихли, в центре внимания жителей региона оказался временно исполняющий обязанности руководителя республики Александр Бречалов. В частности, в социальных сетях стали появляться комментарии: «Почему не удмурт?». Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Диана Ворончихина узнала, как представители удмуртской общественности относятся к тому, что во главе региона находится человек, который до этого не имел к нему никакого отношения.

      Сусанин / ӞечБреч

      Оказывается, больше всего Александр Бречалов заинтересовал жителей Удмуртии умением пользоваться соцсетями. Вот и удмуртская активиста Дарали Лели "познакомилась" с ним в интернете. "Я сразу подписалась на аккаунты: в вк и в инстаграме. Мне приятно следить за тем, как новый глава познает Удмуртию, как он ее для себя открывает, какие у него приоритеты.

      17:40, 04 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      276
      0
      #удмурты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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