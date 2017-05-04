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      Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Ижевска 5 мая

      17:55, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      17:55, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: google.ru/maps
      209
      0

      Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

      Ижевск. Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Ижевска 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

      Так с 10:00 до 10:40 – нельзя будет проехать по улице по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского.

      С 10:30 до 11:00 - по улице Дзержинского на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевская; также по улице Буммашевская на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской, и по улице Удмуртской на участке от Буммашевской до Холмогорова.

      Вечером движение транспорта запретят с 18:30 до 22:00:

      - по улице Пушкинской на участке от Советской до Кирова;

      - на улице Лихвинцева и Наговицына на участках от Пушкинской до Коммунаров;

      - на Красногеройской от Пушкинской до Красноармейской.

      17:55, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
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