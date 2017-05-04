Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ижевск. Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Ижевска 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так с 10:00 до 10:40 – нельзя будет проехать по улице по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского.
С 10:30 до 11:00 - по улице Дзержинского на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевская; также по улице Буммашевская на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской, и по улице Удмуртской на участке от Буммашевской до Холмогорова.
Вечером движение транспорта запретят с 18:30 до 22:00:
- по улице Пушкинской на участке от Советской до Кирова;
- на улице Лихвинцева и Наговицына на участках от Пушкинской до Коммунаров;
- на Красногеройской от Пушкинской до Красноармейской.