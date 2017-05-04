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      В Удмуртии проверят 207 домов, построенных для переселенцев

      16:45, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      16:45, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
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      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#проверка\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов создал рабочую группу по этому вопросу.

      Ижевск. 207 домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, проверят в Удмуртии. Рабочую группу по этому вопросу создал руководитель региона Александр Бречалов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте главы и республиканского правительства.

      «Создать рабочую группу по проверке качества законченных строительством домов приобретенных жилых помещений, предоставленных гражданам рамках реализации региональной программы», - говорится в сообщении.

      Отметим, что в состав группы вошли начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов, представители Общероссийского народного фронта, а также замначальника управления жилищного хозяйства Минэнерго Удмуртии.

      Напомним, что в апреле врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в деревне Кечево и Малой Пурге, где познакомился с условиями жизни людей, которых переселили из старых бараков в «новое ветхое жилье».

      В ходе визита Бречалов сообщил корреспондентам о том, что в республике проверят все дома, построенные при реализации региональной адресной программы.

      Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      16:45, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      100
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#проверка\n#Александр Бречалов
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