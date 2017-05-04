В Удмуртии проверят 207 домов, построенных для переселенцев

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов создал рабочую группу по этому вопросу.

Ижевск. 207 домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, проверят в Удмуртии. Рабочую группу по этому вопросу создал руководитель региона Александр Бречалов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте главы и республиканского правительства.

«Создать рабочую группу по проверке качества законченных строительством домов приобретенных жилых помещений, предоставленных гражданам рамках реализации региональной программы», - говорится в сообщении.

Отметим, что в состав группы вошли начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов, представители Общероссийского народного фронта, а также замначальника управления жилищного хозяйства Минэнерго Удмуртии.

Напомним, что в апреле врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в деревне Кечево и Малой Пурге, где познакомился с условиями жизни людей, которых переселили из старых бараков в «новое ветхое жилье».

В ходе визита Бречалов сообщил корреспондентам о том, что в республике проверят все дома, построенные при реализации региональной адресной программы.

Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.