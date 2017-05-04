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      Удмуртская Республика планирует выпустить облигации на 10 млрд рублей

      10:52, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      10:52, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      93
      0
      #бюджет\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#акции и облигации\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
      Фото: @arzik2
      93
      0

      Соответствующую документацию разместили на сайте госзакупок.

      Ижевск. Удмуртия планирует выпустить облигации на 10 млрд рублей. Соответствующую документацию разместили на сайте госзакупок 3 мая.

      Отметим, что на подачу заявки выделили чуть больше суток.

      «Дата и время окончания срока подачи заявок 4 апреля 2017 года, 16:30», - говорится на сайте.

      При выборе агента будет учитываться рейтинг в системе «Cbonds» (в случае отсутствия необходимых данных в этой системе, информация предоставляется на основании данных Rusbonds или Bloomberg), стратегия подготовки и реализации размещения государственных облигаций республики 2017 года, наличие наград «Cbonds Awards» в номинации «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и муниципальными образованиями Российской Федерации», а также наличие действующей лицензии на осуществление брокерской деятельности.

      Отметим, что указанную выше награду в 2016 году в номинации по работе с субъектами и МО получали Публичное акционерное общество «Совкомбанк», АО ВТБ Капитал и БК Регион. Информация об этом размещена на сайте cbonds.info.

      В Минфине корреспонденту «Сусанина» пояснили, что информацию о проводимом конкурсе разослали двадцати финансовым организациям в первой половине апреля, и на данный момент поступило несколько заявок.

      Напомним, что в обращении у Удмуртии находится облигаций на сумму 12,5 млрд с датой погашения от 2017 до 2026 года.

      10:52, 04 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      93
      0
      #бюджет\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#акции и облигации\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
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