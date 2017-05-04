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      Знаки Удмуртии: чистые муравьи и ядовитая трава

      07:00, 04 мая, 2017
      07:00, 04 мая, 2017
      128
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
      Фото: Wikimedia Commons
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      Народные приметы на четверг, 4 мая.

      Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в четверг, 4 мая, почитают память святого Прокла. Как пишет Astromeridian, в народе верили, что он помогает защититься от злой силы.

      Старейшины села часто проводили в этот период большое количество обрядов. Так, они 4 мая выходили за околицу и начинали выкрикивать проклятия в адрес нечистой силы, повернувшись лицом на западную сторону.

      Было распространено верование о том, что в ночь на 4 мая  ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов.

      Старались 4 мая не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее. Стоит отметить, что именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину.

      Была распространена традиция 4 мая водить хороводы вокруг яблони, и делали это молодые девушки. Говорили, что они лелеяли (лялили – устар.) хорошую погоду. Поэтому, 4 мая  и прозвали Ляльником.

      Народные приметы на 4 мая:

      1. Черемуха в этот день начала цвести – жди очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.

      2. Цветков на черемухе появилось очень много – ожидай летних дождей.

      3. Береза опушается раньше установленного срока – лето будет сухим. Если же аналогичное явление заметно на клене – летом, напротив, будет много осадков.

      4. Дождь 4 мая идет из высоких туч – земля пропитается влагой хорошо.

      5. Первый гром звучит сильно и гулко – жди богатого урожая хлеба.

      6. Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет ненастье.

      7. Весной муравей сытый и чистый – урожай пшеницы богатым будет.

      07:00, 04 мая, 2017
      128
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы
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