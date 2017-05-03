Об этом на своей страничке написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

Ижевск. 2 мая в Ижевске был побит температурный рекорд, державшийся почти полвека. Об этом на своей страничке в Фейсбуке написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

«2 мая 2017 года стал историческим днем в погоде Ижевска - побит рекорд дня 2 мая, который составил +26.6 градусов по Цельсию», - написала Алла Шумихина.

По ее словам, предыдущий максимальный температурный показатель был на 4 градуса ниже.