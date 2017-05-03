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      2 мая в Ижевске был побит температурный рекорд, державшийся почти полвека

      13:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      13:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#температура\n#погода в Ижевске
      Фото: @arzik2
      186
      0

      Об этом на своей страничке написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

      Ижевск. 2 мая в Ижевске был побит температурный рекорд, державшийся почти полвека. Об этом на своей страничке в Фейсбуке написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

      «2 мая 2017 года стал историческим днем в погоде Ижевска - побит рекорд дня 2 мая, который составил +26.6 градусов по Цельсию», -  написала Алла Шумихина.

      По ее словам, предыдущий максимальный температурный показатель был на 4 градуса ниже.

      13:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      186
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#тепло\n#температура\n#погода в Ижевске
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