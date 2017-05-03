Почти 18 млн рублей выделит бюджет Удмуртии на субсидирование региональных авиаперевозок

В 2017 году предусматривается субсидирование 9 маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. 17,85 млн рублей выделит бюджет Удмуртии на субсидирование региональных авиаперевозок. Такую цифру озвучили на заседании президиума правительства Удмуртской Республики.

По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексея Горбачева, субсидирование расходов авиаперевозчиков осуществляется на условиях софинансирования – 50% за счёт средств федерального бюджета, 50% – за счёт средств местной казны.

В 2017 году предусматривается субсидирование 9 маршрутов. При этом 4 маршрута – из Ижевска в Пензу, Самару, Нижний Новгород и в Уфу – планируется субсидировать за счёт средств федерального бюджета. Дополнительно за счёт средств регионального бюджета предусматривается субсидирование маршрутов из Ижевска в Киров, Екатеринбург, Пермь, Казань и Бугульму.

Напомним, программа по субсидированию авиаперевозок стартовала в Удмуртии 1 апреля 2013 года. Согласно её условиям, жители региона летали за полцены в Самару и Киров. Позже проект претерпел изменения – перевозчику стали платить не за каждого пассажира, а за выполненный рейс. Ранее 60% финансирования выделял федеральный бюджет. С 2017 года условия программы изменились.