Приехавших в Ижевск родителей заразившихся детей разместят в санатории «Голубой вагон»

Городские власти займутся доставкой пострадавших школьников домой после выписки.

Ижевск. Удмуртия. Приехавших в Ижевск родителей отравившихся детей разместят в санатории «Голубой вагон». Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, там же будут селить выписавшихся из стационара детей до их отправки домой.

Напомним, 68 детей и 8 взрослых отравились во время проведения в Ижевске чемпионата России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?» в лагере «Дружба». Всего на чемпионат прибыли команды из 24 регионов – около 500 человек.

Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Среди пострадавших - школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов.

Вечером накануне, 2 мая, в пресс-службе Минздрава сообщили предварительный диагноз отравившихся детей – «вирусная диарея».

246 здоровых детей в течение вторника отправили по домам.

«Оставшиеся участники выезжают из лагеря в течение дня 3 мая. Пищеблок лагеря закрыт. Силами органов местного самоуправления 2 и 3 мая в лагерь организован подвоз горячего питания и питьевой воды», - отмечается в сообщении пресс-службы Ижевска.

Известно, что доставкой пострадавших школьников домой после выписки займутся городские власти.