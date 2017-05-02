Удмуртия в минуту: отравление детей в лагере под Ижевском и доходы парламентариев

Об этих и других событиях в традиционной рубрике корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Около 60 человек отравились в лагере «Дружба»под Ижевском. Это произошло во время проведения чемпионата России среди школьников по игре Что? Где? Когда? Следователи возбудили уголовное дело. Оздоровительный лагерь, рассчитанный на 380 детей, поселили 500 школьников и 120 сопровождающих. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Доходы парламентариев:

Декларацию о доходах опубликовали на сайте регионального парламента. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев в 2016 году заработал 5,5 млн рублей. Первый зампред Светлана Кривилева почти 3 млн, а Софья Широбокова 2,5 млн.

Рабочая группа:

Врио главы Удмуртии возглавил рабочую группу по вопросу вырубки лесов в заказниках Удмуртии. В нее вошли представители профильных министерств, Общероссийского народного фронта и бизнесмены.

Погода в регионе:

Похолодание придет в Удмуртию в четверг. В выходные будет также прохладно и дождливо. 5 мая столбики термометров могут опуститься до -2 градусов по Цельсию. Днем будет всего +4, +9 градусов.

Рекорд России:

Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам Премьер-лиги. Страж ворот «Ростова» побил рекорд экс-вратаря «Локомотива» и «ЦСКА» Руслана Нигматуллина.