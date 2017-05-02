Врио главы Удмуртии возглавил рабочую группу по вопросу вырубки лесов в заказниках Удмуртии

В нее также войдут представители профильных министерств, члены Общероссийского народного фронта и бизнесмены.

Ижевск. В Удмуртии создадут рабочую группу по вырубке лесов в заказниках Удмуртии, в которую войду представители Общероссийского народного фронта, Минлесхоза, Минприроды и бизнесмены, владеющие предприятиями по лесозаготовке. Ее возглавит временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов. Об этом руководитель региона сообщил во время совещания, которое прошло во вторник, 2 апреля.

Во встрече приняли участие Александр Бречалов, и. о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, и.о. зампреда правительства Рафис Касимов, глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике Андрей Цаплин, и.о. министра лесного хозяйства Сергей Журавлев, и.о. министра природных ресурсов Александр Нестеров, а также представители предприятий по производству и продаже лесоматериалов.

В ходе диалога представители обсудили вопросы, связанные с особо охраняемых природными территориями, которые расположены в Удмуртии.

«Я необходимые документы подпишу, но у меня, Рафис Зинатулович (Касимов – и.о. председателя правительства Удмуртии) и к вам, и к министру очень много вопросов. С сегодняшнего дня я набираю рабочую группу, которую лично возглавлю. Туда точно должны войти Андрей Борисович вы (Царев - глава регионального исполкома ОНФ в Удмуртской Республике). Олег Георгиевич – вам предлагаю войти (Кочуров - директор ООО ТПК «Восток-ресурс»), Сергей Владимирович (Зайцев – директор ГУП Удмуртохота) – если у вас найдется время. Еще дополним некоторыми людьми», - сказал во время совещания Александр Бречалов.

По его словам, ситуацию с территориями, где сейчас работает бизнес, Бречалов возьмет под личный контроль, причем в ближайшее время побывает на месте вырубки леса, чтобы увидеть каким образом осуществляется уборка местности.

«Если мы и смотрим по сторонам, то только в вопросах конкуренции, чтобы стать лучше. Коллеги из бизнеса, готов партнерствовать, но хочу сразу сказать, чтоб не было обид – я буду сам этим заниматься, буду выезжать на те участки, которые у вас в арендах, чтобы лично убедиться в том, что выедете бизнес цивилизованно, в интересах экологии и людей», - сказал руководитель региона.

Проблему контроля за вырубкой обозначил и директор ГУП Удмуртохота Сергей Зайцев, который рассказал Александру Бречалову о том, что контроль в регионе не просто ослаблен, а его нет.

«В ближайшее время мы без определения места куда-нибудь обязательно съездим. Не надо предупреждать никого. Я задавал вопрос – вы сказали, что у нас все в порядке – минимальный размер штрафов. У коллег иное мнение, чтоб у нас не было вопросов. Все фотографии – все материалы направьте мне. Выберете мне территорию. У меня будет отдельный к бизнесу вопрос – мы с вами проедемся, вы мне все покажете, как соблюдаются правила и производится уборка», - сказал врио главы Удмуртии.

Отметим, что модератором рабочей группы будет Андрей Царев, которого Бречалов попросил при обсуждении вопросов быть «крайне объективными» и найти необходимый баланс.

«Я никогда не буду прибегать к примитивным и жестким мерам. Мы сначала должны договориться, если потом окажется так, что мы не исполняем договоренности – будем воевать. Не надо меня в этом смысле проверять на мои возможности и ресурсы. Я не хочу никогда к ним прибегать. Надеюсь, со всеми мы будем партнерами, и мы найдем компромисс и баланс», - обратился Александр Бречалов к участникам совещания.

Врио главы Удмуртии также потребовал от профильных министерств активного участия в обсуждении вопросов, связанных с заказниками.

«Коллеги из правительства – оказать полное содействие, то есть участие в рабочей группе в полный рост. Мы не про свое личное, а про людей и про развитие, сохраняя при этом экологию», - заключил Бречалов.