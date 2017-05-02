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      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

      11:46, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      11:46, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      49
      0
      #УдГУ\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#новости\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин\n#Минпромторг\n#Галина Мерзлякова\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      49
      0

      Обзор главный новостей, произошедших в регионе с 24 по 30 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Малой Пурге из-за некачественного строительства домов для переселенцев.  Следователи провели обыски в администрации и кабинете главы.

      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю 24-30 апреля 2017 года

      видеообзор новостей Удмуртииза неделю

      Третий пошел

      Исполняющий обязанности Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку. Заявление он написал в четверг, 27 апреля.

      ИжГТУ на УдГУ

      Совет ректоров Удмуртии возглавила руководитель УдГУ Галина Мерзлякова. На этот пост ее избрали на 5 лет.

      Закон нарушил

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в нарушении закона и попросил отправить его под домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО.

      Медийный Чуршин

      Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку. Временно ведомство возглавил замминистра Андрей Воздвиженский.

      11:46, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      49
      0
      #УдГУ\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#новости\n#Минздрав Удмуртии\n#Алексей Чуршин\n#Минпромторг\n#Галина Мерзлякова\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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