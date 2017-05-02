Обзор главный новостей, произошедших в регионе с 24 по 30 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Малой Пурге из-за некачественного строительства домов для переселенцев. Следователи провели обыски в администрации и кабинете главы.
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю 24-30 апреля 2017 года
видеообзор новостей Удмуртииза неделю
Третий пошел
Исполняющий обязанности Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку. Заявление он написал в четверг, 27 апреля.
ИжГТУ на УдГУ
Совет ректоров Удмуртии возглавила руководитель УдГУ Галина Мерзлякова. На этот пост ее избрали на 5 лет.
Закон нарушил
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в нарушении закона и попросил отправить его под домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО.
Медийный Чуршин
Исполняющий обязанности главы Минздрава Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку. Временно ведомство возглавил замминистра Андрей Воздвиженский.