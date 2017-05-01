Мир. Труд. Май: видеоверсия праздничной демонстрации в Ижевске

48 тыс. человек приняли участие в двухчасовом первомайском шествии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла демонстрация, посвященная празднику весны и труда. Для тех, кому не удалось на нее попасть информационное агентство «Сусанин» подготовило видеоверсию шествия, которое длилось более двух часов.

Напомним, что в этом году в празднике приняли участие 48 тыс. человек.