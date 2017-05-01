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      Мир. Труд. Май: видеоверсия праздничной демонстрации в Ижевске

      19:33, 01 мая, 2017
      19:33, 01 мая, 2017
      533
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: susanin.news
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      48 тыс. человек приняли участие в двухчасовом первомайском шествии.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла демонстрация, посвященная празднику весны и труда. Для тех, кому не удалось на нее попасть информационное агентство «Сусанин» подготовило видеоверсию шествия, которое длилось более двух часов.

      Напомним, что в этом году в празднике приняли участие 48 тыс. человек

      48 тыс человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ижевске

      48 тыс человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ижевске https://susanin.news/udmurtia/society/20170501-236015/#hcq=99Lvniq

      19:33, 01 мая, 2017
      533
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      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
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