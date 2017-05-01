Сотрудники агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» представили агропромышленный сектор Удмуртии на первомайской демонстрации в Ижевске

В этом году в мероприятии приняли участие более 500 работников компании.

Ижевск. Удмуртия. Более 500 работников российского агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» вышли в понедельник, 1 мая, на первомайскую демонстрацию в Ижевске. Колонну агрохолдинга составили сотрудники входящих в него предприятий - ОАО «МИЛКОМ», ООО "Птицефабрика «Вараксино», ООО «Восточный», сети супермаркетов «Вкусный дом» и компании КомЭнерго.

Многие участники первомайской демонстрации пришли на нее с супругами и детьми.

«Сегодня мы пришли на традиционную демонстрацию, посвященную празднику весны и труда. Когда люди собираются и отмечают этот праздник, они не только строят планы на новый трудовой год. В этот день люди общаются в неформальной обстановке, вспоминают какие-то добрые моменты. Поэтому это праздник!», - рассказал заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» - управляющий ООО «Птицефабрика «Вараксино» Дмитрий Кузнецов.

С каждым годом «КОМОС ГРУПП» продолжает следовать выбранной стратегии, направленной на повышение эффективности производства и динамичное расширение бизнеса. Увеличивается количество сотрудников, составляющих профессиональную команду агропромышленного холдинга. И с каждым годом растет количество людей, желающих пройти в Первомай под флагом «КОМОС ГРУПП» по улице Пушкинской в дружной колонне предприятий агрохолдинга.