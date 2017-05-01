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      48 тыс человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ижевске

      14:55, 01 мая, 2017
      14:55, 01 мая, 2017
      828
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      #Ижевск\n#фото\n#Первомай\n#праздники
      Фото: ИА Сусанин
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      Шествие по улице Пушкинской длилось более двух часов.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска вышли на первомайскую демонстрацию. Праздник весны и труда в этом году собрал в колоннах организаций и предприятий 48 тыс. человек. Шествие по улице Пушкинской мимо здания правительства Удмуртии длилось более двух часов. Колонны горожан шли с плакатами, шарами, цветами, музыкой и песнями. Многие участники демонстрации пришли с детьми.

      Ижевский мотозавод, в чьих рядах к центральной площади подошел врио главы республики Александр Бречалов, приготовил сюрприз для зрителей. 25 марта 1961 года на границе Удмуртии и Пермской области приземлилась капсула советского корабля «Восток 3КА-2» с собакой Звездочкой на борту. Этот «космический» момент и обыграло одно из крупнейших промышленных предприятий региона. А студенты ИжГТУ имени Калашникова подарили горожанам заряд бодрости своим танцем.

      После окончания демонстрации был дан старт велогонке.

      14:55, 01 мая, 2017
      828
      0
      #Ижевск\n#фото\n#Первомай\n#праздники
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