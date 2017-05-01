48 тыс человек вышли на первомайскую демонстрацию в Ижевске

Шествие по улице Пушкинской длилось более двух часов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска вышли на первомайскую демонстрацию. Праздник весны и труда в этом году собрал в колоннах организаций и предприятий 48 тыс. человек. Шествие по улице Пушкинской мимо здания правительства Удмуртии длилось более двух часов. Колонны горожан шли с плакатами, шарами, цветами, музыкой и песнями. Многие участники демонстрации пришли с детьми.

Ижевский мотозавод, в чьих рядах к центральной площади подошел врио главы республики Александр Бречалов, приготовил сюрприз для зрителей. 25 марта 1961 года на границе Удмуртии и Пермской области приземлилась капсула советского корабля «Восток 3КА-2» с собакой Звездочкой на борту. Этот «космический» момент и обыграло одно из крупнейших промышленных предприятий региона. А студенты ИжГТУ имени Калашникова подарили горожанам заряд бодрости своим танцем.

После окончания демонстрации был дан старт велогонке.